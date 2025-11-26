Η χρόνια λοίμωξη που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου παγκρέατος – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η χρόνια λοίμωξη που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου παγκρέατος – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Ο παγκρεατικός καρκίνος είναι ιδιαίτερα επιθετικός και συχνά διαγιγνώσκεται αργά, με μόλις 1 στους 10 ασθενείς να επιβιώνει πέραν της πενταετίας. Η έρευνα στρέφεται στην αναγνώριση τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, όπως η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C
Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί μια από τις πιο επιθετικές και θανατηφόρες μορφές καρκίνου. Μόνο 1 στους 10 ασθενείς καταφέρνει να επιβιώσει πέραν της πενταετίας από τη διάγνωση, ενώ συχνά η νόσος ανιχνεύεται σε προχωρημένα στάδια.
Στον επιστημονικό χώρο υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν—δηλαδή παραγόντων που, αν εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν εγκαίρως, ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης παγκρεατικού καρκίνου. Ένας από αυτούς τους πιθανούς παράγοντες είναι η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), ο οποίος είναι ήδη γνωστό ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη άλλων τύπων καρκίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στον επιστημονικό χώρο υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν—δηλαδή παραγόντων που, αν εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν εγκαίρως, ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης παγκρεατικού καρκίνου. Ένας από αυτούς τους πιθανούς παράγοντες είναι η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), ο οποίος είναι ήδη γνωστό ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη άλλων τύπων καρκίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα