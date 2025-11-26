Η χρόνια λοίμωξη που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου παγκρέατος – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο παγκρεατικός καρκίνος είναι ιδιαίτερα επιθετικός και συχνά διαγιγνώσκεται αργά, με μόλις 1 στους 10 ασθενείς να επιβιώνει πέραν της πενταετίας. Η έρευνα στρέφεται στην αναγνώριση τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, όπως η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C