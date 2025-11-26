Μάτι: Σοκάρουν τα στοιχεία μετατραυματικού στρες και αϋπνίας σε εφήβους 10 μήνες μετά την τραγωδία

Η φονική πυρκαγιά στο Μάτι άφησε πίσω της σοβαρό ψυχικό τραύμα στους εφήβους, σύμφωνα με νεότερη ελληνική μελέτη σε δείγμα 393 εφήβων από τη Νέα Μάκρη και τη Ραφήνα, ηλικίας 12–18 ετών, 10 μήνες μετά το συμβάν