Μάτι: Σοκάρουν τα στοιχεία μετατραυματικού στρες και αϋπνίας σε εφήβους 10 μήνες μετά την τραγωδία
Η φονική πυρκαγιά στο Μάτι άφησε πίσω της σοβαρό ψυχικό τραύμα στους εφήβους, σύμφωνα με νεότερη ελληνική μελέτη σε δείγμα 393 εφήβων από τη Νέα Μάκρη και τη Ραφήνα, ηλικίας 12–18 ετών, 10 μήνες μετά το συμβάν
Η πυρκαγιά στο Μάτι, μια από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία της Ευρώπης και η δεύτερη παγκοσμίως τον 21ο αιώνα, άφησε πίσω της όχι μόνο ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες, αλλά και ένα βαρύ, αόρατο ψυχικό φορτίο σε όσους τη βίωσαν. Ανάμεσα στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς βρίσκονται τα παιδιά και οι έφηβοι, οι οποίοι λόγω της αναπτυξιακής τους φάσης και των ακόμη διαμορφούμενων ψυχικών μηχανισμών άμυνας επηρεάζονται ιδιαίτερα από τραυματικά γεγονότα μεγάλης έντασης.
Μια νεότερη ελληνική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Child & Adolescent Trauma, φωτίζει πώς αυτό το τραυματικό γεγονός επηρέασε τους εφήβους που διέμεναν κοντά στην περιοχή, υπογραμμίζοντας το ισχυρό ψυχικό αποτύπωμα. Συγκεκριμένα, εξέτασε την επικράτηση μετατραυματικού στρες (PTSD), συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών, καθώς και σοβαρών προβλημάτων ύπνου σε εφήβους 10 μήνες μετά την καταστροφή, εντοπίζοντας παράλληλα τους σχετικούς παράγοντες έκθεσης και τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά που συνέβαλαν σε αυτά.
