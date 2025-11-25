Γιατί κάνουμε όλο και λιγότερο σεξ – Πώς θα ξυπνήσουμε την κοιμισμένη λίμπιντο
Γιατί κάνουμε όλο και λιγότερο σεξ – Πώς θα ξυπνήσουμε την κοιμισμένη λίμπιντο
Τι κρύβει η μειωμένη έως απούσα επιθυμία για σεξ που παρατηρείται όλο και συχνότερα στην εποχή μας; Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τον χαμένο ερωτισμό; Μια ειδικός αναλύει το φαινόμενο και δίνει απαντήσεις
*Για το θέμα μιλά η Μαρία Κ. Παπαδάκη, MSc Ψυχολόγος
Ζούμε σε μια εποχή όπου το σεξ πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις, αλλά όχι στις ανθρώπινες σχέσεις. Η κοινωνία, απαλλαγμένη πλέον από πολλά ταμπού, είναι πιο ανοιχτή απέναντι στη σεξουαλικότητα, η οποία ξεχειλίζει στις εικόνες της τηλεόρασης και του Διαδικτύου. Οι γνωριμίες γίνονται ευκολότερα, χάρη στις τεχνολογικές δυνατότητες, με τις εφαρμογές γνωριμιών να ανοίγουν ατελείωτους ορίζοντες εύρεσης συντρόφων. Ταυτόχρονα, πληθώρα διαδικτυακού περιεχομένου προτείνει συμβουλές για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη λίμπιντο.
Κι όμως, σ’ έναν κόσμο που μοιάζει να ασχολείται τόσο έντονα με το σεξ, οι άνθρωποι μοιάζουν πιο απομονωμένοι από ποτέ. Η ερωτική διάθεση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και οι σεξουαλικές εμπειρίες λίγες και συχνά διεκπεραιωτικές. «Το σεξ αποτελεί έναν καθρέφτη της ψυχής και υποδεικνύει μια εσωτερική σύγκρουση: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στο σεξ συνδέονται άμεσα με την ψυχική δυσφορία που πιθανώς αισθάνεται. Αφού αποκλείσουμε πιθανούς παθολογικούς παράγοντες, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ψυχολογικές ερμηνείες των σεξουαλικών δυσλειτουργιών», λέει η ψυχολόγος, κυρία Μαρία Παπαδάκη.
