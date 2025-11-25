Τι λένε οι έφηβοι για τα social media; Η δική τους αλήθεια

Πολυεθνική μελέτη φωτίζει τις χαρές, τους φόβους και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στα social media, και φέρνει τους ενήλικες πιο κοντά στη δική τους αλήθεια