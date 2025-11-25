Τι λένε οι έφηβοι για τα social media; Η δική τους αλήθεια
Τι λένε οι έφηβοι για τα social media; Η δική τους αλήθεια
Πολυεθνική μελέτη φωτίζει τις χαρές, τους φόβους και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στα social media, και φέρνει τους ενήλικες πιο κοντά στη δική τους αλήθεια
Το ζήτημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η έκθεση παιδιών και εφήβων σε αυτά αποτελεί ένα από τα πλέον επίκαιρα και κρίσιμα θέματα δημόσιου διαλόγου. Με ολοένα και περισσότερες χώρες να θεσπίζουν περιορισμούς για άτομα κάτω των 15 ή 16 ετών, οι συζητήσεις επικεντρώνονται κυρίως στις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαδικτυακή ζωή στην ψυχική -και σε ορισμένες περιπτώσεις στη σωματική -υγεία των νέων.
Ωστόσο, από αυτές τις συζητήσεις λείπει συχνά κάτι σημαντικό: η οπτική των ίδιων των παιδιών και των εφήβων. Πώς βιώνουν οι ίδιοι την ψηφιακή τους καθημερινότητα; Πώς επηρεάζει η διαδικτυακή δραστηριότητα την ψυχική τους ευεξία; Και πώς θα ήθελαν οι ενήλικες να εμπλέκονται σε αυτό το πεδίο; Αν επιδιώκουμε πραγματικές λύσεις, καλό είναι να ακούσουμε τις δικές τους ανησυχίες.
