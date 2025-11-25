Ποια πάθηση αποτελεί ύπουλο προάγγελο μιας ακόμη πιο επικίνδυνης νόσου – Πώς θα αναστραφεί η πορεία

Ο προδιαβήτης, το μεταβατικό στάδιο για την εκδήλωση του σακχαρώδους διαβήτη μπορεί να διαρκέσει περίπου 10-12 έτη. Ωστόσο, με τα κατάλληλα βήματα πρόληψης η πορεία προς τον διαβήτη μπορεί να αναστραφεί, επισημαίνει ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων ΕΚΠΑ ΓΝΑ Λαϊκό, Πρόεδρος ΕΔΕ