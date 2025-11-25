ΕΣΥ: Η γραμμή υγείας 1566 γίνεται «έξυπνη» – Πότε θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος ψηφιακός βοηθός

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η νέα συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο ΕΣΥ, δημιουργώντας έναν ψηφιακό βοηθό που θα αναβαθμίσει την γραμμή υγείας 1566 και θα την κάνει πιο «έξυπνη» - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα από τα πιο φιλόδοξα άλματα ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρεί το υπουργείο Υγείας, εισάγοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην τηλεφωνική γραμμή 1566 — μία αλλαγή που μπορεί να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες έρχονται σε επαφή με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Το «1566» αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για εκατομμύρια πολίτες, από επείγοντα περιστατικά μέχρι καθημερινές ερωτήσεις σχετικά με την πλοήγηση στο σύστημα φροντίδας. Με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες διαλογής και συντονισμού, στόχος είναι η αύξηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης, η βελτίωση των χρόνων απόκρισης και η συνεπής υποστήριξη πανελλαδικά – ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανθεκτικότητα της υπηρεσίας απέναντι σε αιφνίδιες αυξήσεις ζήτησης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

