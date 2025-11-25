ΕΣΥ: Η γραμμή υγείας 1566 γίνεται «έξυπνη» – Πότε θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος ψηφιακός βοηθός

Η νέα συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο ΕΣΥ, δημιουργώντας έναν ψηφιακό βοηθό που θα αναβαθμίσει την γραμμή υγείας 1566 και θα την κάνει πιο «έξυπνη» - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία