Αυτισμός: Ποια συμπληρώματα στη διάρκεια της κύησης μειώνουν τον κίνδυνο κατά 30%

Μια διεθνώς καθιερωμένη σύσταση για την εγκυμοσύνη φαίνεται να επιβεβαιώνεται από ακόμη μία μελέτη, αυτή τη φορά σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχής του αυτιστικού φάσματος

Μαρία Κοτοπούλη
Μια νέα μελέτη έρχεται να φωτίσει έναν απλό, προσιτό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης διαταραχής αυτιστικού φάσματος: τη διατροφή της μητέρας στην εγκυμοσύνη, και συγκεκριμένα τη λήψη φυλλικού οξέος και πολυβιταμινών.

Τι δείχνει η έρευνα

Ερευνητές από το Curtin University στην Αυστραλία και από πανεπιστήμια της Αιθιοπίας ανέλυσαν συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προγεννητική λήψη φυλλικού οξέος και πολυβιταμινών συνδέεται με περίπου 30% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης της διαταραχής στα παιδιά.

