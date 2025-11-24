ΕΣΥ: Ο νέος ψηφιακός βοηθός στη γραμμή 1566 – Πώς θα λειτουργεί
Σε λειτουργία μέχρι το Πάσχα το νέο σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών – Η ΑΙ δεν αντικαθιστά τους γιατρούς, ενισχύει τη διαχείριση περιστατικών, τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Δυναμική είσοδο στον χώρο της Υγείας κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με το υπουργείο Υγείας να προχωρά σε μία από τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Η Ελλάδα στοχεύει να βρεθεί στην πρώτη ευρωπαϊκή γραμμή αυτής της τεχνολογικής μετάβασης, αξιοποιώντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που υπόσχονται ταχύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη διαχείριση περιστατικών και ουσιαστική αποσυμφόρηση των υπηρεσιών Υγείας.
Τη νέα στρατηγική παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε την εισαγωγή των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στο ΕΣΥ «κομβικό βήμα», ξεκαθαρίζοντας ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τους γιατρούς, αλλά θα ενισχύσει το έργο τους, απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών.
