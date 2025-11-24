ΕΣΥ: Ο νέος ψηφιακός βοηθός στη γραμμή 1566 – Πώς θα λειτουργεί

Σε λειτουργία μέχρι το Πάσχα το νέο σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών – Η ΑΙ δεν αντικαθιστά τους γιατρούς, ενισχύει τη διαχείριση περιστατικών, τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης