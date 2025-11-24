Ανησυχητική αύξηση βίας μεταξύ ανηλίκων: Στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι δύο αδέρφια
Το 2025 αναμένεται να κλείσει με περίπου 3.000 τραυματισμένα παιδιά που προσήλθαν στα νοσοκομεία λόγω βίαιων επεισοδίων, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τη βία μεταξύ ανηλίκων που φέρνει στο «φως» η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μία επικίνδυνη κλιμάκωση περιστατικών νεανικής βίας, με χαρακτηριστικό της κατάστασης τα δύο ανήλικα αδέλφια που νοσηλεύονται μαχαιρωμένα μετά από συμπλοκή στη Βάρκιζα.
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η ΠΟΕΔΗΝ είχε ήδη αναδείξει το ζήτημα των τραυματισμών ανηλίκων από συμπλοκές, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που απαιτεί άμεση παρέμβαση από οικογένειες, σχολεία και κράτος. Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αντί να ληφθούν μέτρα, η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, με τα νοσοκομεία να βλέπουν ολοένα και περισσότερα περιστατικά.
