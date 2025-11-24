Ανησυχητική αύξηση βίας μεταξύ ανηλίκων: Στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι δύο αδέρφια

Το 2025 αναμένεται να κλείσει με περίπου 3.000 τραυματισμένα παιδιά που προσήλθαν στα νοσοκομεία λόγω βίαιων επεισοδίων, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ