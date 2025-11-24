ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Έχω υψηλή χοληστερόλη, θα εγκριθεί η ασφάλισή μου; Τι πραγματικά ισχύει
YGEIAMOU.GR
Ασφαλιστικές εταιρίες Χοληστερόλη

Έχω υψηλή χοληστερόλη, θα εγκριθεί η ασφάλισή μου; Τι πραγματικά ισχύει

Πώς αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές την υψηλή χοληστερόλη, ποια τα πιθανά εμπόδια και ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος για να εξασφαλίσει πλήρη κάλυψη

Έχω υψηλή χοληστερόλη, θα εγκριθεί η ασφάλισή μου; Τι πραγματικά ισχύει
Γιάννης Βερμισσώ
Ένα από τα γνωστότερα προβλήματα υγείας της σύγχρονης εποχής είναι η υψηλή χοληστερόλη. Πολλοί αναρωτιούνται: «Αποτελεί αυτό εμπόδιο στο να αποκτήσω ασφάλιση Υγείαςκαι «Μήπως δεν καλύπτονται οι σχετιζόμενες με τη χοληστερόλη παθήσεις, οπότε θα υπάρχουν εξαιρέσεις από την ασφάλιση;»

Είναι πλέον γνωστό ότι ο τρόπος ζωής, η διατροφή αλλά και οι κληρονομικοί παράγοντες οδηγούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού στο να εμφανίζει επίπεδα χοληστερόλης, εκτός των ιατρικά αποδεκτών ορίων. Άρα, δεν πρόκειται για κάτι σπάνιο ή τόσο σοβαρό, ώστε να αποκλείει την ασφάλιση. Συνεπώς, όσοι έχουν υψηλή χοληστερόλη δεν μένουν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης και μπορούν να αναζητήσουν ένα ασφαλιστήριο υγείας αλλά με προσοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γιάννης Βερμισσώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης