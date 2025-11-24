Έχω υψηλή χοληστερόλη, θα εγκριθεί η ασφάλισή μου; Τι πραγματικά ισχύει
Πώς αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές την υψηλή χοληστερόλη, ποια τα πιθανά εμπόδια και ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος για να εξασφαλίσει πλήρη κάλυψη
Ένα από τα γνωστότερα προβλήματα υγείας της σύγχρονης εποχής είναι η υψηλή χοληστερόλη. Πολλοί αναρωτιούνται: «Αποτελεί αυτό εμπόδιο στο να αποκτήσω ασφάλιση Υγείας;» και «Μήπως δεν καλύπτονται οι σχετιζόμενες με τη χοληστερόλη παθήσεις, οπότε θα υπάρχουν εξαιρέσεις από την ασφάλιση;»
Είναι πλέον γνωστό ότι ο τρόπος ζωής, η διατροφή αλλά και οι κληρονομικοί παράγοντες οδηγούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού στο να εμφανίζει επίπεδα χοληστερόλης, εκτός των ιατρικά αποδεκτών ορίων. Άρα, δεν πρόκειται για κάτι σπάνιο ή τόσο σοβαρό, ώστε να αποκλείει την ασφάλιση. Συνεπώς, όσοι έχουν υψηλή χοληστερόλη δεν μένουν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης και μπορούν να αναζητήσουν ένα ασφαλιστήριο υγείας αλλά με προσοχή.
