Ηπαρ: Η χημική ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο βλάβης – Πού βρίσκεται
Αυτή η χημική ουσία απαντάται από το καθαριστήριο μέχρι τον αέρα και το νερό - Έρευνα τη συσχετίζει με αυξημένο κίνδυνο για το ήπαρ
Από τα προϊόντα καθαρισμού μέχρι τους ρύπους του αέρα, η καθημερινή έκθεση σε χημικές ουσίες έχει γίνει πλέον μέρος της σύγχρονης ζωής. Ωστόσο, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ορισμένες από αυτές μπορεί να έχουν (πιο) σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία απ’ όσο πιστεύαμε. Σε αυτό το πλαίσιο, μελέτη στο Liver International έρχεται να ενισχύσει αυτές τις ανησυχίες, συνδέοντας την έκθεση σε χημικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στο στεγνό καθάρισμα με σημαντική αύξηση του κινδύνου ηπατικής βλάβης.
Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά στο στεγνό καθάρισμα φαίνεται πως μπορεί να τριπλασιάζουν τον κίνδυνο σοβαρής ηπατικής βλάβης, αυξάνοντας την πιθανότητα καρκίνου και, τελικά, ηπατικής ανεπάρκειας. Το 2024, η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) εξέδωσε κανόνα που περιορίζει τη χρήση του τετραχλωροαιθυλενίου (PCE), με δεκαετή περίοδο σταδιακής κατάργησης, μετά τη συσχέτισή του με καρκίνο και άλλες σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Το PCE χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλύτης στο στεγνό καθάρισμα, και εδώ και χρόνια είχε ταξινομηθεί ως «πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο».
