Ο έρωτας γιατρεύει και (κυριολεκτικά) κλείνει πληγές στο δέρμα – Πείραμα σε 80 ζευγάρια αποκαλύπτει
Νέα μελέτη δείχνει ότι το τρυφερό άγγιγμα βοηθά στην έκκριση ωκυτοκίνης η οποία λειτουργεί ως γιατροσόφι, επουλώνοντας τις πληγές στο δέρμα - Τι έδειξε πείραμα σε 80 ζευγάρια
Μπορεί μία αγκαλιά να έχει πραγματικά θεραπευτική δύναμη; Μία νέα έρευνα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης φέρνει στο φως κάτι που ίσως πάντα υποψιαζόμασταν: Όταν τα ζευγάρια μοιράζονται στοργή και τρυφερότητα, το σώμα τους μοιάζει να… συνεργάζεται καλύτερα για να επουλώσει πληγές και να μειώσει το στρες. Όχι, δεν μιλάμε για «μαγικές» θεραπείες — αλλά για μικρές αλλαγές που δείχνουν πως η οικειότητα κάνει καλό όχι μόνο στην ψυχή, αλλά και στο δέρμα.
Στη μελέτη συμμετείχαν 80 υγιή ζευγάρια, τα οποία υποβλήθηκαν σε ένα –λίγο ανορθόδοξο– πείραμα: Οι επιστήμονες δημιούργησαν μικρές ελεγχόμενες δερματικές πληγές και στη συνέχεια παρακολούθησαν την επούλωσή τους για μία εβδομάδα. Κάποιοι συμμετέχοντες λάμβαναν ρινικό σπρέι ωκυτοκίνης κι άλλοι placebo, ενώ παράλληλα οι ερευνητές κατέγραφαν τις καθημερινές στιγμές οικειότητας των ζευγαριών: αγκαλιές, χάδια, φιλίες, επαφή, ακόμη και τη διάθεση της στιγμής.
