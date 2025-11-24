Ο έρωτας γιατρεύει και (κυριολεκτικά) κλείνει πληγές στο δέρμα – Πείραμα σε 80 ζευγάρια αποκαλύπτει

Νέα μελέτη δείχνει ότι το τρυφερό άγγιγμα βοηθά στην έκκριση ωκυτοκίνης η οποία λειτουργεί ως γιατροσόφι, επουλώνοντας τις πληγές στο δέρμα - Τι έδειξε πείραμα σε 80 ζευγάρια