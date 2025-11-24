Απίστευτη μεταμόρφωση: Έχασε 64 κιλά σε έναν χρόνο με μία απλή άσκηση – Δείτε βίντεο

Ένας 46χρονος πατέρας από το Λίβερπουλ νίκησε την παχυσαρκία, τη χρόνια κόπωση και την υπνική άπνοια - Η προσωπική του «μάχη» αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και έμπνευσης για όλους