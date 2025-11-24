ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απίστευτη μεταμόρφωση: Έχασε 64 κιλά σε έναν χρόνο με μία απλή άσκηση – Δείτε βίντεο

Ένας 46χρονος πατέρας από το Λίβερπουλ νίκησε την παχυσαρκία, τη χρόνια κόπωση και την υπνική άπνοια - Η προσωπική του «μάχη» αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και έμπνευσης για όλους

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ήταν πριν από έναν χρόνο όταν η ζυγαριά έδειχνε 156 κιλά. Μία ένδειξη που λειτούργησε σαν «καμπανάκι» για τον 46χρονο Μάρτιν Φλέτσερ από το Λίβερπουλ, έναν πατέρα δύο κοριτσιών που κάθε νύχτα ξυπνούσε λαχανιασμένος, παλεύοντας να πάρει ανάσα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως, αν δεν έπαιρνε δραστικά μέτρα για το βάρος του, ίσως να μην προλάβαινε να δει τις κόρες του να μεγαλώνουν.

Η υπνική άπνοια – μία επικίνδυνη επιπλοκή της παχυσαρκίας – είχε γίνει ένα ατελείωτο μαρτύριο: Ξύπνημα πολλές φορές μέσα στη νύχτα, έντονο ροχαλητό, εξάντληση, αδυναμία να παίξει ακόμη και λίγα λεπτά με τα παιδιά του. Στα 46 του χρόνια, ένιωθε ότι το σώμα του τον εγκατέλειπε.

Παρά τις αμέτρητες προσπάθειες να ξεκινήσει άσκηση, όλα κατέληγαν στο ίδιο μοτίβο: Ενθουσιασμός → πόνος → εγκατάλειψη.

