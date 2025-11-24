Το ψυχικό τραύμα «καταδιώκει» τις σχέσεις – Οδηγίες «διάσωσης» από τον κορυφαίο ψυχοθεραπευτή Μπέντζαμιν Φράι
Το ψυχικό τραύμα «καταδιώκει» τις σχέσεις – Οδηγίες «διάσωσης» από τον κορυφαίο ψυχοθεραπευτή Μπέντζαμιν Φράι
Το ψυχικό τραύμα μας «καταδιώκει» και δυναμιτίζει τις σχέσεις προκαλώντας ρήξεις στον ασφαλή δεσμό με τον σύντροφό μας - Επουλώνεται η ρήξη; Τις απαντήσεις δίνει ο κορυφαίος ψυχοθεραπευτής Μπέντζαμιν Φράι που μίλησε με το ygeiamou ένα φθινοπωρινό μεσημέρι στην Ερμούπολη
Το ψυχικό τραύμα δεν κρύβεται κάτω από το χαλί. Είναι ορατό, ακόμη και όταν εμείς νομίζουμε ότι το έχουμε καταχωνιάσει σε μια γωνία της ψυχής μας. Κατατρέχει την προσωπική μας ζωή και φυσικά τις σχέσεις μας με τους άλλους. Σαν ένα «αόρατο λιοντάρι» το ψυχικό τραύμα απειλεί τη σχέση και οδηγεί σε συμπεριφορές που συχνά είναι ακατανόητες, καθώς ο σύντροφος, αλλά και ο περίγυρος αδυνατούν να δουν το… λιοντάρι που μας καταδιώκει.
Χωρίς αμφιβολία θα βοηθούσε να αναγνωρίσουμε το τραύμα μας, ώστε να είμαστε πιο ανοιχτοί στην επικοινωνία με τον σύντροφό μας. Συνήθως όμως τα ζευγάρια δεν είναι πρόθυμα να κάνουν αυτό το βήμα. Και έτσι η σχέση «σκαλώνει». Ο ψυχοθεραπευτής Benjamin Fry με το έργο του προσπαθεί να το διορθώσει αυτό. «Είναι δύσκολο έργο, είναι αλήθεια» παραδέχεται σε μια συνάντηση με το ygeiamou στο πλαίσιο του Syros Healing Waves Festival που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο στην Ερμούπολη την πανέμορφη συριανή πρωτεύοουσα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Χωρίς αμφιβολία θα βοηθούσε να αναγνωρίσουμε το τραύμα μας, ώστε να είμαστε πιο ανοιχτοί στην επικοινωνία με τον σύντροφό μας. Συνήθως όμως τα ζευγάρια δεν είναι πρόθυμα να κάνουν αυτό το βήμα. Και έτσι η σχέση «σκαλώνει». Ο ψυχοθεραπευτής Benjamin Fry με το έργο του προσπαθεί να το διορθώσει αυτό. «Είναι δύσκολο έργο, είναι αλήθεια» παραδέχεται σε μια συνάντηση με το ygeiamou στο πλαίσιο του Syros Healing Waves Festival που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο στην Ερμούπολη την πανέμορφη συριανή πρωτεύοουσα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα