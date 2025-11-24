Το ψυχικό τραύμα «καταδιώκει» τις σχέσεις – Οδηγίες «διάσωσης» από τον κορυφαίο ψυχοθεραπευτή Μπέντζαμιν Φράι

Το ψυχικό τραύμα μας «καταδιώκει» και δυναμιτίζει τις σχέσεις προκαλώντας ρήξεις στον ασφαλή δεσμό με τον σύντροφό μας - Επουλώνεται η ρήξη; Τις απαντήσεις δίνει ο κορυφαίος ψυχοθεραπευτής Μπέντζαμιν Φράι που μίλησε με το ygeiamou ένα φθινοπωρινό μεσημέρι στην Ερμούπολη