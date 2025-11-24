Οστεοπόρωση: Χτίζουμε δυνατό σκελετό σε κάθε ηλικία – Μία καθηγήτρια συμβουλεύει

Καθώς μεγαλώνουμε, ο κίνδυνος οστεοπόρωσης αυξάνεται - Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ωστόσο η συχνότητά της ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου - Ας δούμε λοιπόν πώς να θωρακίσουμε τα οστά μας