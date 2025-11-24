Οστεοπόρωση: Χτίζουμε δυνατό σκελετό σε κάθε ηλικία – Μία καθηγήτρια συμβουλεύει
Οστεοπόρωση: Χτίζουμε δυνατό σκελετό σε κάθε ηλικία – Μία καθηγήτρια συμβουλεύει
Καθώς μεγαλώνουμε, ο κίνδυνος οστεοπόρωσης αυξάνεται - Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ωστόσο η συχνότητά της ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου - Ας δούμε λοιπόν πώς να θωρακίσουμε τα οστά μας
*Γράφει η κύρια Εύα Κασσή, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων νοσημάτων μεταβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου, Γ.Ν. ΛΑΙΚΟ, Μέλος του Steering committee του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σπανίων Ενδοκρινικών Παθήσεων (ENDO-ERN)
Με δύο τρόπους μπορούμε να «θωρακίσουμε» τον σκελετό μας για να αποφύγουμε τα κατάγματα. Πρώτον, να φτιάξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και δυνατότερα οστά κατά την ηλικία που χτίζεται ο σκελετός μας, δηλαδή μέχρι περίπου τα 20-25 έτη και δεύτερον να προσπαθήσουμε να επιβραδύνουμε την απώλεια του οστού που μοιραία ξενικά να συμβαίνει ήδη από την ηλικία των 40 ετών και μετά. Μια ισορροπημένη διατροφή με πρόσληψη τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες, σαλάτες και φρούτα που παρέχουν τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, είναι απαραίτητη για τη θωράκιση των οστών.
H εφηβεία (9-18 ετών), οι μεγαλύτερες ηλικίες (>70 ετών) και η εμμηνόπαυση στις γυναίκες είναι περίοδοι που απαιτούν μεγαλύτερη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου (1.200-1.300mg). Οι υπόλοιποι ενήλικες χρειάζονται 1.000mg ασβεστίου/ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με δύο τρόπους μπορούμε να «θωρακίσουμε» τον σκελετό μας για να αποφύγουμε τα κατάγματα. Πρώτον, να φτιάξουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και δυνατότερα οστά κατά την ηλικία που χτίζεται ο σκελετός μας, δηλαδή μέχρι περίπου τα 20-25 έτη και δεύτερον να προσπαθήσουμε να επιβραδύνουμε την απώλεια του οστού που μοιραία ξενικά να συμβαίνει ήδη από την ηλικία των 40 ετών και μετά. Μια ισορροπημένη διατροφή με πρόσληψη τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες, σαλάτες και φρούτα που παρέχουν τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, είναι απαραίτητη για τη θωράκιση των οστών.
H εφηβεία (9-18 ετών), οι μεγαλύτερες ηλικίες (>70 ετών) και η εμμηνόπαυση στις γυναίκες είναι περίοδοι που απαιτούν μεγαλύτερη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου (1.200-1.300mg). Οι υπόλοιποι ενήλικες χρειάζονται 1.000mg ασβεστίου/ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα