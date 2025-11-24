Από την ηρεμία του δάσους μέχρι την ομορφιά της ατέλειας όλες οι νέες τάσεις ευεξίας – Με άρωμα Ιαπωνίας
Από την ηρεμία του δάσους μέχρι την ομορφιά της ατέλειας όλες οι νέες τάσεις ευεξίας – Με άρωμα Ιαπωνίας

Εκτός από την τεχνολογική και πολιτισμική υπεροχή της, η Ιαπωνία διατηρεί μια βαθιά ριζωμένη παράδοση ευεξίας, βασισμένη στην απλότητα και την αρμονία με το περιβάλλον. Ας γνωρίσουμε τις ήρεμες πρακτικές που μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας

Από την ηρεμία του δάσους μέχρι την ομορφιά της ατέλειας όλες οι νέες τάσεις ευεξίας – Με άρωμα Ιαπωνίας
Η Ιαπωνία, πέρα από την εικόνα της τεχνολογικής πρωτοπορίας και της -απανταχού παρούσας- ποπ κουλτούρας, φέρει μια βαθιά πολιτισμική κληρονομιά συνδεδεμένη με την εσωτερική ισορροπία, την πνευματικότητα και την αρμονία με τη φύση. Η καθημερινότητα των Ιαπώνων διαμορφώνεται από διακριτικές, τελετουργικές συνήθειες που δεν στοχεύουν στην παραγωγικότητα ή στην κατανάλωση, αλλά στην ενσυνειδητότητα, τη σύνδεση με το περιβάλλον και την καλλιέργεια μιας ήρεμης, βιώσιμης ύπαρξης. Ακολουθούν αυθεντικές πρακτικές ευεξίας, που συνδυάζουν φιλοσοφία και επιστήμη, προσφέροντάς μας ουσιαστικά εργαλεία φροντίδας για το σώμα, το μυαλό και την ψυχή.

Shinrin-Yoku: Η ήρεμη δύναμη του δάσους

Η πρακτική του Shinrin-Yoku, ή «λουτρό στο δάσος», προέρχεται από τη δεκαετία του 1980 αλλά βασίζεται σε πολύ παλαιότερη αντίληψη: ότι η φύση θεραπεύει. Σε αντίθεση με την πεζοπορία ή τη φυσική άσκηση, πρόκειται για μια αργή, σιωπηλή περιήγηση στο δάσος, με απόλυτη προσοχή στις αισθήσεις – τον ήχο των φύλλων, την αίσθηση του αέρα, το άρωμα του εδάφους.

