Από την ηρεμία του δάσους μέχρι την ομορφιά της ατέλειας όλες οι νέες τάσεις ευεξίας – Με άρωμα Ιαπωνίας

Εκτός από την τεχνολογική και πολιτισμική υπεροχή της, η Ιαπωνία διατηρεί μια βαθιά ριζωμένη παράδοση ευεξίας, βασισμένη στην απλότητα και την αρμονία με το περιβάλλον. Ας γνωρίσουμε τις ήρεμες πρακτικές που μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας