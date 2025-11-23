Απίστευτο! Το πρώτο φιλί δόθηκε πριν 21,5 εκατομμύρια χρόνια
Απίστευτο! Το πρώτο φιλί δόθηκε πριν 21,5 εκατομμύρια χρόνια

Το φιλί δεν ξεκίνησε με τους ανθρώπους, αλλά με τα πρωτεύοντα θηλαστικά, προγόνους των μεγάλων πιθήκων, πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με μελέτη

ygeiamou.gr team
Ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Φλόριντα θέλησαν να εξετάσουν πότε ξεκίνησαν τα φιλιά, με δεδομένο ότι από εξελικτικής άποψης δεν έχουν κανένα όφελος και ενδέχεται να μεταδίδουν και ασθένειες.

Ωστόσο οι άνθρωποι, οι χιμπατζήδες, οι ουρακοτάγκοι, οι μπονόμπο και οι γορίλες φιλιούνται, κάτι που υποδεικνύει ότι πρόκειται για μια συνήθεια την οποία κληρονόμησαν από έναν κοινό τους πρόγονο. Οι επιστήμονες στην έρευνα συνδύασαν παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των πρωτευόντων θηλαστικών με δεδομένα για τις εξελικτικές σχέσεις, προκειμένου να γυρίσουν πίσω τον χρόνο και να προσπαθήσουν να χρονολογήσουν το πρώτο φιλί.

ygeiamou.gr team
