Δεν σας κολλάει ύπνος; Η αλάνθαστη τεχνική που υπόσχεται να σας κοιμίσει σε 2′
Πώς λειτουργεί η τεχνική των δύο λεπτών για όσους αναζητούν τρόπους να αποκοιμηθούν γρήγορα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες
Ο ύπνος μπορεί να γίνει… πολυτέλεια στις μέρες μας, ειδικά όταν το άγχος και οι σκέψεις δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε. Και ενώ οι γιατροί επιμένουν ότι οι 7–9 ώρες ύπνου είναι ιδανικές για την υγεία, πολλοί δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν, με αποτέλεσμα κόπωση, κακή διάθεση και μειωμένη συγκέντρωση.
Για όσους μετρούν πρόβατα χωρίς αποτέλεσμα, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από πιλότους μαχητικών και στρατιώτες υπόσχεται ότι μπορεί να οδηγήσει στον ύπνο μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Σύμφωνα με το ladbible, η τεχνική, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στο βιβλίο Relax and Win: Championship Performance του 1981, θεωρείται τόσο αποτελεσματική ώστε έχει βοηθήσει στρατιωτικούς να κοιμηθούν ακόμα και σε ζώνες μάχης.
