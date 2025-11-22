Ανησυχία για το νέο στέλεχος της γρίπης: Πόσο αποτελεσματικό είναι φέτος το εμβόλιο; Ο ειδικός απαντά

Ο δρ. Γιώργος Παππάς εξηγεί ότι το νέο στέλεχος της γρίπης παρουσιάζει περισσότερες μεταλλάξεις και ενδέχεται να μειώνει την προστασία του φετινού εμβολίου - Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα και γιατί ο εμβολιασμός παραμένει κρίσιμος