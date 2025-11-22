Ανησυχία για το νέο στέλεχος της γρίπης: Πόσο αποτελεσματικό είναι φέτος το εμβόλιο; Ο ειδικός απαντά
Ανησυχία για το νέο στέλεχος της γρίπης: Πόσο αποτελεσματικό είναι φέτος το εμβόλιο; Ο ειδικός απαντά
Ο δρ. Γιώργος Παππάς εξηγεί ότι το νέο στέλεχος της γρίπης παρουσιάζει περισσότερες μεταλλάξεις και ενδέχεται να μειώνει την προστασία του φετινού εμβολίου - Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα και γιατί ο εμβολιασμός παραμένει κρίσιμος
Καθώς μπαίνουμε στην εποχή που καταγράφεται η ετήσια έξαρση της γρίπης, πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις από επίσημους επιστημονικούς οργανισμούς ότι η φετινή περίοδος μπορεί να είναι μεγαλύτερης νοσηρότητας ή και θνησιμότητας. Σύμφωνα με τον παθολόγο και ερευνητή, κ. Γιώργο Παππά, αυτό συμβαίνει επειδή διαφαίνεται ότι «θα κυκλοφορήσει ένα στέλεχος γρίπης κάπως διαφορετικό απ’ αυτά για τα οποία προετοιμαζόμαστε».
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιατρός, «κάθε χρόνο κυκλοφορούν (την τελευταία 15ετία τουλάχιστον) δύο στελέχη γρίπης Α και ένα στέλεχος γρίπης Β (ένα άλλο στέλεχος Β εξαφανίστηκε πλέον). Τα στελέχη γρίπης Α ανήκουν το ένα στην ομάδα Η1Ν1 (είναι απόγονοι του Η1Ν1 που έκανε την, “ήπια”, πανδημία του 2009) και το άλλο στην ομάδα Η3Ν2. Όλα αυτά τα στελέχη παρουσιάζουν μικροαλλαγές από χρόνο σε χρόνο, γι’ αυτό τροποποιείται και η σύσταση του εμβολίου της γρίπης κάθε χρόνο, με πρόβλεψη από εξειδικευμένους επιστήμονες για το τι θα κυκλοφορήσει (βάσει μικροβιολογικών και επιδημιολογικών στοιχείων). Η ομάδα Η3Ν2 παραδοσιακά θεωρείται ότι προκαλεί σοβαρότερη νόσο και ότι έχει την δυνατότητα, με μικρομεταλλάξεις, να ξεφεύγει κάπως από την προστασία των εμβολίων. Φέτος λοιπόν, εδώ και 5 μήνες, εμφανίστηκε εκπρόσωπος της ομάδας Η3Ν2 που έχει ακόμη περισσότερες τέτοιες μεταλλάξεις, που συσσωρευμένα αλλάζουν την δομή του κατά τέτοιον τρόπο που να ενδέχεται να μην το αναγνωρίζουν ικανοποιητικά τα αντισώματά μας από τον εμβολιασμό για τη εποχική γρίπη ή από παρελθούσες λοιμώξεις από άλλα μέλη της ομάδας Η3Ν2».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιατρός, «κάθε χρόνο κυκλοφορούν (την τελευταία 15ετία τουλάχιστον) δύο στελέχη γρίπης Α και ένα στέλεχος γρίπης Β (ένα άλλο στέλεχος Β εξαφανίστηκε πλέον). Τα στελέχη γρίπης Α ανήκουν το ένα στην ομάδα Η1Ν1 (είναι απόγονοι του Η1Ν1 που έκανε την, “ήπια”, πανδημία του 2009) και το άλλο στην ομάδα Η3Ν2. Όλα αυτά τα στελέχη παρουσιάζουν μικροαλλαγές από χρόνο σε χρόνο, γι’ αυτό τροποποιείται και η σύσταση του εμβολίου της γρίπης κάθε χρόνο, με πρόβλεψη από εξειδικευμένους επιστήμονες για το τι θα κυκλοφορήσει (βάσει μικροβιολογικών και επιδημιολογικών στοιχείων). Η ομάδα Η3Ν2 παραδοσιακά θεωρείται ότι προκαλεί σοβαρότερη νόσο και ότι έχει την δυνατότητα, με μικρομεταλλάξεις, να ξεφεύγει κάπως από την προστασία των εμβολίων. Φέτος λοιπόν, εδώ και 5 μήνες, εμφανίστηκε εκπρόσωπος της ομάδας Η3Ν2 που έχει ακόμη περισσότερες τέτοιες μεταλλάξεις, που συσσωρευμένα αλλάζουν την δομή του κατά τέτοιον τρόπο που να ενδέχεται να μην το αναγνωρίζουν ικανοποιητικά τα αντισώματά μας από τον εμβολιασμό για τη εποχική γρίπη ή από παρελθούσες λοιμώξεις από άλλα μέλη της ομάδας Η3Ν2».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα