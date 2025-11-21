Μάθετε τα πάντα για τα δηλητηριώδη μανιτάρια – Ο κίνδυνος οξείας ηπατικής ανεπάρκειας
Μάθετε τα πάντα για τα δηλητηριώδη μανιτάρια – Ο κίνδυνος οξείας ηπατικής ανεπάρκειας

Η σοβαρή περιπέτεια του ζευγαριού που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ μετά από κατανάλωση μανιταριών έφερε στο φως απορίες σχετικά με το ποια είδη μανιταριών είναι επικίνδυνα και πώς η δηλητηρίαση από αυτά μπορεί να απειλήσει τη ζωή

Βίκυ Βενιού
«Συναγερμό» σήμανε η σοβαρή περιπέτεια ζευγαριού, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από κατανάλωση μανιταριών σε εκδήλωση στη βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας 65 ετών και η γυναίκα 55 ετών, έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Στον ΕΟΜ έχει σημάνει συναγερμός για την επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος στην οποία πρέπει να υποβληθούν και οι δύο. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση κέντρου για μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία, με αρμόδιες πηγές να μεταφέρουν ότι στόχος είναι η διακομιδή του ζευγαριού να γίνει εντός της ημέρας.

Τι είναι η οξεία ηπατική ανεπάρκεια

