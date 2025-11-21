Μάθετε τα πάντα για τα δηλητηριώδη μανιτάρια – Ο κίνδυνος οξείας ηπατικής ανεπάρκειας

Η σοβαρή περιπέτεια του ζευγαριού που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ μετά από κατανάλωση μανιταριών έφερε στο φως απορίες σχετικά με το ποια είδη μανιταριών είναι επικίνδυνα και πώς η δηλητηρίαση από αυτά μπορεί να απειλήσει τη ζωή