Γιατί τα εγκεφαλικά είναι πιο συχνά στις γυναίκες; «Αθώα» συμπτώματα που περνούν απαρατήρητα
Ορμονικοί και βιολογικοί παράγοντες, σε συνδυασμό με την εμφάνιση μη «κλασικών» συμπτωμάτων, δημιουργούν ένα σύνθετο τοπίο κινδύνου που καθιστά τις γυναίκες πιο ευάλωτες στα εγκεφαλικά επεισόδια - Μια ειδικός εξηγεί
Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως, επιβαρύνοντας σημαντικά τα άτομα, τις οικογένειες και τα συστήματα υγείας. Παρ’ όλο που κάποτε θεωρούνταν πάθηση των ηλικιωμένων, τα στοιχεία δείχνουν ότι επηρεάζει όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους -συχνά στα πιο παραγωγικά χρόνια της ζωής τους- διαταράσσοντας την καριέρα, την οικογενειακή ζωή και τη μακροπρόθεσμη ευημερία τους.
Η «προτίμηση» στις γυναίκες
Όπως και τα αυτοάνοσα, έτσι και στο εγκεφαλικό παρατηρείται ένα χάσμα μεταξύ φύλων: Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε χρόνο οι γυναίκες που παθαίνουν εγκεφαλικό είναι περίπου 55.000 περισσότερες από τους άνδρες. Ένα μέρος αυτής της διαφοράς οφείλεται στο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών – ωστόσο οι γυναίκες τείνουν επίσης να έχουν χειρότερη ανάρρωση και χαμηλότερη ποιότητα ζωής μετά από ένα επεισόδιο.
