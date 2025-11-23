Αυτή η νόσος θα είναι η 2η πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο έως το 2030 – Τα ύπουλα συμπτώματα
Αυτή η νόσος θα είναι η 2η πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο έως το 2030 – Τα ύπουλα συμπτώματα
Η έγκαιρη διάγνωση και οι εξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές μετατρέπουν τον «ανεγχείρητο» καρκίνο του παγκρέατος σε εγχειρήσιμο, αυξάνοντας σημαντικά την επιβίωση των ασθενών, όπως εξηγεί ο Γρηγόριος Τσιώτος, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
Ο Καρκίνος του Παγκρέατος είναι μια επιθετική νόσος στην οποία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια βελτιώνοντας την παλαιότερη πολύ κακή της πρόγνωση. Παρουσιάζει σαφώς αυξητική συχνότητα (για άγνωστους προς το παρόν λόγους) και προβλέπεται ότι το 2030 θα είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο στις δυτικές χώρες.
Εκτός από την πιο επιθετική φύση των καρκινικών κυττάρων του καρκίνου του παγκρέατος (σε σύγκριση πχ με τον καρκίνο του μαστού, ή του παχέος εντέρου), υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένες αιτίες που συντελούν στην κακή πρόγνωση αυτού ειδικά του καρκίνου και αποτελούν το επίκεντρο των προσπαθειών όλων όσων ασχολούνται εντατικά με τον καρκίνο του παγκρέατος παγκοσμίως.
Αυτές είναι:
1. Η εμπλοκή από τον καρκίνο του παγκρέατος των μεγάλων, κρίσιμων για τη ζωή, αρτηριών και φλεβών γύρω και μέσα στο πάγκρεας (πυλαία φλέβα, κοιλιακή αρτηρία, μεσεντέριος αρτηρία), πράγμα που τον καθιστά συμβατικά ανεγχείρητο.
