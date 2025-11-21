Αυτός είναι ο λόγος που δεν κρυώνουν όλοι το ίδιο – Τι συμβαίνει στους «κρυουλιάρηδες»
Αυτός είναι ο λόγος που δεν κρυώνουν όλοι το ίδιο – Τι συμβαίνει στους «κρυουλιάρηδες»
Ποιοι παράγοντες καθορίζουν πόσο έντονα νιώθουμε το κρύο; Ένας επιστήμονας εξηγεί
Καθώς το φθινόπωρο προχωρά και η θερμοκρασία πέφτει, προετοιμάζοντάς μας για την έλευση του χειμώνα, πολλοί από εμάς σπεύδουμε να βγάλουμε από τις ντουλάπες μας τα ζεστά μας ρούχα για να αντιμετωπίσουμε το κρύο. Άλλοι, αντίθετα, κυκλοφορούν ακόμη με… σορτσάκια και κοντομάνικα, χωρίς να δείχνουν την παραμικρή ενόχληση.
Πού οφείλεται άραγε αυτή η τόσο διαφορετική αντίδραση των ανθρώπων στο ψύχος;
«Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη είμαστε ευάλωτοι στο κρύο, επειδή τα σώματά μας δεν διατηρούν καθόλου καλά τη θερμότητα», λέει στο περιοδικό The Scientist ο Φρανσουά Αμάν, καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οτάβας, ο οποίος μελετά τον ενεργειακό μεταβολισμό και τη διατροφή σε ακραία περιβάλλοντα.
Παρά ταύτα, ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες, εξαιτίας ενός συνδυασμού συμπεριφορικών και βιολογικών παραγόντων, όπως η μάζα σώματος και η γενετική. Η μελέτη του γενετικού προφίλ πληθυσμών που ζουν σε πολύ ψυχρά κλίματα έχει προσφέρει στοιχεία για τις παραλλαγές που μπορεί να επηρεάζουν την ατομική ευαισθησία στο κρύο.
