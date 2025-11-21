Γιατί η γρίπη ξεκίνησε 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη – Πόσο «βαριά» θα είναι φέτος
Γιατί η γρίπη ξεκίνησε 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη – Πόσο «βαριά» θα είναι φέτος
Νωρίτερα έκανε φέτος την εμφάνισή της η γρίπη στις χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας - Τι συστήνουν οι ειδικοί του ECDC για να αντιμετωπίσουμε την εφετινή εποχική έξαρση
Ανησυχητικά νωρίς εμφανίζεται φέτος η γρίπη στην Ευρώπη, με το νέο στέλεχος Κ του υπότυπου Α (Η3Ν2) του ιού της γρίπης να κυριαρχεί στην κυκλοφορία του ιού, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).
Συγκεκριμένα, τα περιστατικά γρίπης όχι μόνο εμφανίζονται 3 με 4 εβδομάδες νωρίτερα, αλλά και αυξάνονται σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες περιόδους γρίπης, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την εξέλιξη της φετινής εποχικής έξαρσης.
«Τα κρούσματα γρίπης αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο και ο χρόνος είναι κρίσιμος», τονίζει ο Edoardo Colzani, Επικεφαλής του Τμήματος Αναπνευστικών Ιών του ECDC.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
