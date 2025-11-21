Γιατί η γρίπη ξεκίνησε 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη – Πόσο «βαριά» θα είναι φέτος
YGEIAMOU.GR
ECDC Γρίπη

Γιατί η γρίπη ξεκίνησε 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη – Πόσο «βαριά» θα είναι φέτος

Νωρίτερα έκανε φέτος την εμφάνισή της η γρίπη στις χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας - Τι συστήνουν οι ειδικοί του ECDC για να αντιμετωπίσουμε την εφετινή εποχική έξαρση

Γιατί η γρίπη ξεκίνησε 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη – Πόσο «βαριά» θα είναι φέτος
Μαρία Κοτοπούλη
Ανησυχητικά νωρίς εμφανίζεται φέτος η γρίπη στην Ευρώπη, με το νέο στέλεχος Κ του υπότυπου Α (Η3Ν2) του ιού της γρίπης να κυριαρχεί στην κυκλοφορία του ιού, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Συγκεκριμένα, τα περιστατικά γρίπης όχι μόνο εμφανίζονται 3 με 4 εβδομάδες νωρίτερα, αλλά και αυξάνονται σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες περιόδους γρίπης, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την εξέλιξη της φετινής εποχικής έξαρσης.

«Τα κρούσματα γρίπης αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο και ο χρόνος είναι κρίσιμος», τονίζει ο Edoardo Colzani, Επικεφαλής του Τμήματος Αναπνευστικών Ιών του ECDC.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης