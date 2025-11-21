Γιατί η γρίπη ξεκίνησε 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη – Πόσο «βαριά» θα είναι φέτος

Νωρίτερα έκανε φέτος την εμφάνισή της η γρίπη στις χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας - Τι συστήνουν οι ειδικοί του ECDC για να αντιμετωπίσουμε την εφετινή εποχική έξαρση