Το γάλα από αυτό το «ταπεινό» σποράκι έχει περισσότερο ασβέστιο από το αγελαδινό
Ένα ποτήρι απ' αυτό το ιδιαίτερο γάλα μπορεί να σας προσφέρει σημαντικές ποσότητες θρεπτικών συστατικών και μετάλλων απαραίτητων για την υγεία των οστών και την καλή λειτουργία του οργανισμού
Το γάλα αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό σύμμαχο για την υγεία των οστών και την καθημερινή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Αν και το αγελαδινό γάλα πρωταγωνιστούσε για χρόνια ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε εναλλακτικές φυτικές επιλογές, είτε λόγω δυσανεξίας στη λακτόζη, προτίμησης σε πιο «ελαφριές» επιλογές, περιβαλλοντικής ευαισθησίας ή απλώς ως αποτέλεσμα μιας διάθεσης για δοκιμή νέων πραγμάτων.
Και στα φυτικά προϊόντα, η ποικιλία είναι μεγάλη και μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά διαφορετικά ροφήματα: αμυγδάλου, βρώμης, καρύδας και άλλα. Υπάρχει, ωστόσο, και μια λιγότερο γνωστή επιλογή, που συχνά παραμένει στη «σκιά», παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από υψηλή διατροφική αξία. Ο λόγος για το γάλα από σουσάμι — ένα ρόφημα πλούσιο σε μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, αλλά και με εντυπωσιακά υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, που ξεπερνά ακόμη και αυτή του κλασσικού αγελαδινού γάλακτος.
