Μυϊκή δύναμη σε κάθε ηλικία – Όλα τα μυστικά

Με τακτική άσκηση, σωστή διατροφή και συνέπεια, το σώμα παραμένει δυνατό σε κάθε ηλικία. Κι όταν η πρόληψη συνδυάζεται με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, εξασφαλίζουμε υγεία, αυτονομία και προστασία σε κάθε στιγμή της ζωής μας

Η σωματική άσκηση δεν είναι απλώς ένας τρόπος να διατηρούμε ένα υγιές βάρος ή να απασχολούμαστε δημιουργικά. Είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της υγείας και της μακροζωίας, μειώνοντας τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και ασθενειών, όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι ψυχικές διαταραχές.

Εξίσου σημαντικά, όμως, είναι η ενέργεια και η αυτονομία που μας χαρίζει: η δυνατότητα να ζούμε ενεργά, να απολαμβάνουμε τις στιγμές και να κάνουμε ό,τι αγαπάμε -από ένα ταξίδι ή μια πεζοπορία μέχρι τη φροντίδα της οικογένειας. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται συνέπεια και φροντίδα του σώματος σε κάθε δεκαετία της ζωής μας.

