Εμμηνόπαυση: Τι είναι το σύνδρομο που «καίει» το στόμα; Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ εξηγούν
Τι προκαλεί το σύνδρομο που «καίει» το στόμα μετά την κατανάλωση πικάντικων τροφίμων και γιατί προτιμά τις γυναίκες; Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ απαντούν
Η εμμηνόπαυση συνοδεύεται από μια «καταιγίδα αλλαγών»: σωματικών, ψυχολογικών και ορμονικών. Ανάμεσά τους υπάρχει και μια λιγότερο γνωστή, αλλά ιδιαίτερα ενοχλητική κατάσταση, η οποία επηρεάζει περίπου το 2% του γενικού πληθυσμού. Οι γυναίκες, μάλιστα, έχουν έως και 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν συμπτώματα -ιδίως στην περίοδο της περιεμμηνόπαυσης.
Πρόκειται για το σύνδρομο καυσαλγίας στόματος (burning mouth syndrome), σύμφωνα με το Harvard Health Publishing. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, εκδηλώνεται με αίσθημα καψίματος, μυρμήγκιασμα, μεταλλική ή ξινή γεύση, τσιμπήματα και κατά τόπους έντονους, διαπεραστικούς πόνους. Τα συμπτώματα συχνά επιδεινώνονται μετά την κατανάλωση πικάντικων τροφών. Η ενόχληση δεν περιορίζεται στα χείλη: μπορεί να επεκταθεί στη γλώσσα, τον ουρανίσκο, τα ούλα, το εσωτερικό των παρειών, ακόμη και στον λαιμό.
«Παρότι δεν είναι ευρέως γνωστό και πολλοί ασθενείς νιώθουν ότι το βιώνουν μόνοι τους, το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι συχνότερο απ’ όσο πιστεύουμε. Στις πιο σοβαρές μορφές του μπορεί να προκαλεί καθημερινό, έντονο και συνεχές άλγος», σημειώνει η Δρ. Piamkamon Vacharotayangul, οδοντίατρος στο Τμήμα Στοματικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής του Brigham and Women’s Hospital, που συνεργάζεται με το Harvard.
