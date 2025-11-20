Πόσο αδυνατίζει η προπόνηση με άδειο στομάχι; Ένας καθηγητής απαντά

Τα υπέρ και τα κατά των προπονήσεων με άδειο στομάχι όσον αφορά την καύση λίπους και θερμίδων - Εξηγεί ένας καθηγητής διατροφής και μεταβολισμού