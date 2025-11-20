Πόσο αδυνατίζει η προπόνηση με άδειο στομάχι; Ένας καθηγητής απαντά
Πόσο αδυνατίζει η προπόνηση με άδειο στομάχι; Ένας καθηγητής απαντά
Τα υπέρ και τα κατά των προπονήσεων με άδειο στομάχι όσον αφορά την καύση λίπους και θερμίδων - Εξηγεί ένας καθηγητής διατροφής και μεταβολισμού
Η άσκηση με άδειο στομάχι, γνωστή και ως fasted training, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μεταξύ όσων προσπαθούν να χάσουν βάρος ή να βελτιώσουν του μεταβολισμού. Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα μας όταν γυμναζόμαστε χωρίς να έχουμε φάει;
Όπως δήλωσε ο Javier Gonzalez στον Guardian, καθηγητής διατροφής και μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Bath (Αγγλία), «όταν ασκούμαστε, καίμε πάντα ένα μείγμα καυσίμων – κυρίως υδατάνθρακες και λίπος. Αν έχετε νηστέψει όλη τη νύχτα, γενικά θα κάψετε λίγο περισσότερο λίπος και λιγότερους υδατάνθρακες από ό,τι αν είχατε φάει πρωινό, ειδικά ένα πλούσιο σε υδατάνθρακες». Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προπονήσεις με άδειο στομάχι είναι καλύτερες για την απώλεια βάρους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως δήλωσε ο Javier Gonzalez στον Guardian, καθηγητής διατροφής και μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Bath (Αγγλία), «όταν ασκούμαστε, καίμε πάντα ένα μείγμα καυσίμων – κυρίως υδατάνθρακες και λίπος. Αν έχετε νηστέψει όλη τη νύχτα, γενικά θα κάψετε λίγο περισσότερο λίπος και λιγότερους υδατάνθρακες από ό,τι αν είχατε φάει πρωινό, ειδικά ένα πλούσιο σε υδατάνθρακες». Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προπονήσεις με άδειο στομάχι είναι καλύτερες για την απώλεια βάρους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα