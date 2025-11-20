Πόσο γρήγορα ξαναπαχαίνουν όσοι σταματούν τη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας – Έρευνα αποκαλύπτει

Πρόσφατα στοιχεία φέρνουν στο φως μια νέα διάσταση για τη θεραπεία της παχυσαρκίας με τα φάρμακα GLP-1, υποδηλώνοντας το ενδεχόμενο να χρειάζεται πιο μακροχρόνια θεραπεία