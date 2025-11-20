Πόσο γρήγορα ξαναπαχαίνουν όσοι σταματούν τη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας – Έρευνα αποκαλύπτει
YGEIAMOU.GR
GLP-1 Απώλεια βάρους Παχυσαρκία

Πόσο γρήγορα ξαναπαχαίνουν όσοι σταματούν τη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας – Έρευνα αποκαλύπτει

Πρόσφατα στοιχεία φέρνουν στο φως μια νέα διάσταση για τη θεραπεία της παχυσαρκίας με τα φάρμακα GLP-1, υποδηλώνοντας το ενδεχόμενο να χρειάζεται πιο μακροχρόνια θεραπεία

Πόσο γρήγορα ξαναπαχαίνουν όσοι σταματούν τη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας – Έρευνα αποκαλύπτει
Βίκυ Βενιού
Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που σταματούν να λαμβάνουν ενέσεις GLP-1 για την απώλεια βάρους επανακτούν τουλάχιστον μέρος του βάρους που έχασαν, συχνά εντός 1 έτους, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην Obesity Week 2025 στην Ατλάντα. Τα ευρήματα, που προέρχονται από μια εθνική βάση δεδομένων των ΗΠΑ, αντανακλούν τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών, που δείχνουν ότι η επαναπρόσληψη βάρους είναι συχνή μετά τη διακοπή της θεραπείας με φάρμακα όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι ασθενείς ανέκτησαν όλο το βάρος που είχαν χάσει σε λιγότερο από 12 μήνες.

Τα πραγματικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις κλινικές δοκιμές

Ο δρ. Michael Weintraub, ενδοκρινολόγος στο New York University Langone Health και κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία των μακροπρόθεσμων στρατηγικών θεραπείας. «Η διακοπή της θεραπείας οδηγεί σε επαναφορά του βάρους», δήλωσε. «Η βελτιστοποίηση και εξατομίκευση της προσέγγισης στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς και η μεγιστοποίηση της γαστρεντερικής ανεκτικότητας θα μεγιστοποιήσουν τη μακροχρόνια χρήση και τα μακροπρόθεσμα οφέλη», πρόσθεσε.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης