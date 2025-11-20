Μια συγκλονιστική ιστορία: Οι επιστήμονες σταμάτησαν τις κρίσεις επιληψίας της μικρής Λάνι με αυτή τη διατροφή – Δείτε βίντεο
Από την αγωνία των καθημερινών κρίσεων στην ελπίδα μίας απρόσμενης θεραπείας - Πώς μία εξειδικευμένη διατροφική παρέμβαση από τους επιστήμονες του Νοσοκομείου Johns Hopkins άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και της οικογένειάς του
Η ιστορία της 3χρονης Λάνι Σίλβερμπεργκ είναι μία από εκείνες που ξεκινούν σαν εφιάλτης και καταλήγουν σε αναπάντεχη ελπίδα. Μία απλή λιχουδιά, ένα ξαφνικό μελάνιασμα στο πρόσωπο και μία μητέρα που πίστεψε πως το παιδί της πνίγεται — ήταν μόνο η αρχή ενός δύσκολου δρόμου.
Όταν ήταν μόλις 3 ετών, η Αλάνα «Λάνι» Σίλβερμπεργκ έτρωγε ένα μπισκότο όταν άρχισε μελανιάζει. Η μητέρα της, Σάρα, φοβήθηκε πως πνιγόταν και ζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια. Στο Johns Hopkins Children’s Center, οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι η Λάνι δεν πνιγόταν — είχε πάθει την πρώτη της επιληπτική κρίση. Μία από τις πολλές που θα ακολουθούσαν.
Πριν από αυτό, η Σάρα περιέγραφε την κόρη της ως μία μικρή σπίθα γεμάτη ζωή και ζωντάνια. Ωστόσο, πολύ γρήγορα όλα άλλαξαν. Η ζωηρή μικρή της έγινε απότομη, κουραζόταν εύκολα και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη. «Ζούσαμε τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Η Λάνι είχε μία μεγάλη κρίση επιληψίας κάθε εβδομάδα. Κάποια στιγμή δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε», λέει η Σάρα.
