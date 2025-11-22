Φούσκωμα: Αυτό το αρωματικό τσάι είναι το καλύτερο χωνευτικό μετά από ένα πλούσιο γεύμα
Ένα... αδικημένο αρωματικό τσάι ενισχύει την πέψη πιο αποτελεσματικά από τον καφέ, καταπολεμώντας το φούσκωμα - Δείτε ποιο είναι
Μετά από ένα πλούσιο γεύμα με τους αγαπημένους μας, πολλοί στρεφόμαστε στα κλασικά «απεριτίφ» ή σε έναν δυνατό καφέ, πιστεύοντας ότι θα βοηθήσουν στη χώνεψη και θα ανακουφίσουν το αίσθημα βάρους στο στομάχι. Από λικέρ μέχρι καπουτσίνο, τα δημοφιλή αυτά ποτά στην πραγματικότητα σπάνια προσφέρουν την αναμενόμενη ανακούφιση.
Όπως εξηγεί η γαστρεντερολόγος, Dr. Aditi Stanton, MD, μετά από ένα μεγάλο γεύμα είναι φυσιολογικό να νιώθουμε φούσκωμα, νωθρότητα ή ήπια δυσπεψία, όμως η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα στις παραπάνω επιλογές. Αν επιδιώκουμε πραγματική υποστήριξη της πέψης και όχι απλώς μια ευχάριστη γεύση στο τέλος του δείπνου, υπάρχει μια πιο απλή και ταπεινή επιλογή που φαίνεται πως λειτουργεί καλύτερα – και οι ειδικοί την προτείνουν ανεπιφύλακτα.
Το απλό ποτό που ενισχύει την πέψη
Το τσάι μέντας φαίνεται πως είναι ο «αδικημένος πρωταγωνιστής» της καλής πέψης. «Η μέντα, σε γενικότερο πλαίσιο, βοηθά στην αποβολή των αερίων», εξηγεί η Δρ. Brynna Connor. Οι ειδικοί αποδίδουν τα οφέλη αυτά σε ουσίες όπως η μενθόλη και το λιμονένιο, που «χαλαρώνουν τους εντερικούς μύες και μειώνουν τους σπασμούς, το φούσκωμα και τις κράμπες», όπως σημειώνει η Δρ. Stanton.
