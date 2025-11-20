Νέο χάπι μειώνει την «κακή» χοληστερόλη έως και κατά 60%
Νέο χάπι μειώνει την «κακή» χοληστερόλη έως και κατά 60%

Οι πρώτες ενδείξεις καταγράφουν αισθητή μείωση της LDL χοληστερόλης σε άτομα με ιστορικό ή αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μια καινοτόμος φαρμακευτική προσέγγιση φαίνεται ικανή να μεταμορφώσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων με υψηλή χοληστερόλη, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Σε δοκιμή διάρκειας δύο εβδομάδων, στην οποία συμμετείχαν 2.912 ενήλικες που είχαν προηγουμένως υποστεί καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο -ή θεωρούνταν υψηλού κινδύνου -η λήψη του νέου χαπιού οδήγησε σε μείωση της «κακής» (LDL) χοληστερόλης έως και κατά 60%, σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Το υπό ανάπτυξη σκεύασμα δρα «αναστέλλοντας» την πρωτεΐνη του ήπατος PCSK9, η οποία περιορίζει την ικανότητα του οργανισμού να απομακρύνει την περίσσεια χοληστερόλης από το αίμα. «Το χαμηλότερο είναι σίγουρα καλύτερο», δήλωσε στους New York Times ο καρδιολόγος Δρ. Daniel Soffer από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.

