Γιατί αυξάνονται ραγδαία οι καρκίνοι σε νέους 20-49 ετών – Οι επιστήμονες απαντούν
Γιατί τα περιστατικά αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τους αντίστοιχους καρκίνους σε μεγαλύτερες ηλικίες - Τι δείχνουν μελέτες
Την έντονη ανησυχία στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια ένα νέο φαινόμενο: Η ολοένα συχνότερη εμφάνιση καρκίνων σε ανθρώπους πολύ νεότερους από τις ηλικίες που παραδοσιακά σχετίζονται με τέτοιες διαγνώσεις.
Μία εκτενής μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Military Medical Research, αναλύοντας στοιχεία από 44 χώρες σχεδόν δύο δεκαετιών, επιβεβαιώνει ότι οι καρκίνοι πρώιμης έναρξης —όσοι εμφανίζονται μεταξύ 20 και 49 ετών— αυξάνονται σε πολλές περιοχές του κόσμου και μάλιστα με ρυθμούς ταχύτερους από τους καρκίνους που εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Η έρευνα επιχειρεί να διαπιστώσει αν η αύξηση αυτή αφορά μόνο τη συχνότητα των περιστατικών ή αν συνοδεύεται και από αύξηση στη θνησιμότητα, στοιχείο που θα υποδείκνυε βαθύτερες αλλαγές στους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις νεότερες γενιές. Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) παρουσιάζουν τα βασικά ευρήματα της ανάλυσης.
