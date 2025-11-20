Τα νέα εισπνεόμενα που είναι «φιλικά» με τους πνεύμονες και το περιβάλλον

Η ολοκλήρωση της μελέτης TRECOS δείχνει ότι η αναπνευστική φροντίδα μπορεί πλέον να είναι ασφαλής και αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα και φιλική προς το περιβάλλον, αφήνοντας μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα