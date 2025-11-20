Τα νέα εισπνεόμενα που είναι «φιλικά» με τους πνεύμονες και το περιβάλλον
Η ολοκλήρωση της μελέτης TRECOS δείχνει ότι η αναπνευστική φροντίδα μπορεί πλέον να είναι ασφαλής και αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα και φιλική προς το περιβάλλον, αφήνοντας μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Ο Όμιλος Chiesi, μία διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην έρευνα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κλινικής μελέτης Φάσης ΙΙΙ TRECOS, μίας μελέτης ορόσημο για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των pMDIs. Περισσότεροι από 820 ενήλικες ασθενείς με άσθμα συμμετείχαν στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 140 κέντρα, σε 15 χώρες. Στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η κλινική ασφάλεια του εισπνεόμενου συνδυασμού CHF5993 με προωθητικό αέριο HFA-152a, προσφέροντας παράλληλα μία ουσιαστική μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου.
Αναλυτικότερα, η έρευνα αξιολόγησε τη μακροχρόνια ασφάλεια του HFA-152a, ενός προωθητικού αερίου νέας γενιάς με αξιοσημείωτα μικρότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (global warming potential – GWP). Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της δέσμευσης της Chiesi να προσφέρει βιώσιμη φροντίδα για τους αναπνευστικούς ασθενείς, σε εναρμόνιση με τη φιλοδοξία της να γίνει η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που θα έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της μέχρι το 2035.
