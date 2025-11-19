Χτίζουμε δυνατά οστά για μια ζωή – Όλα τα tips
Χτίζουμε δυνατά οστά για μια ζωή – Όλα τα tips

Η οστική πυκνότητα μειώνεται όσο μεγαλώνουμε - Δείτε πώς θα αποφύγετε τον κίνδυνο καταγμάτων, αλλά και ποιος είναι ο πολυτιμότερος σύμμαχός σας σε περίπτωση που συμβεί κάποιο απρόοπτο και χρειαστείτε νοσηλεία

Η οστική πυκνότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες υγείας του σκελετού μας. Από την παιδική και εφηβική ηλικία, όπου τα οστά αναπτύσσονται, μέχρι την ενηλικίωση και την τρίτη ηλικία, η οστική μάζα μεταβάλλεται συνεχώς. Αν και η μείωση της οστικής πυκνότητας είναι μια φυσιολογική διαδικασία, μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα όταν γίνεται με γρήγορο ρυθμό. Γι’ αυτό η πρόληψη και η καθημερινή φροντίδα αποτελούν το «κλειδί» για γερά, δυνατά και υγιή οστά σε κάθε ηλικία.

Τα μυστικά για γερά οστά

1. Διατροφή με ισορροπία και ποικιλία
Το ασβέστιο παραμένει ο «πρωταγωνιστής» για υγιή οστά, αλλά δεν είναι ο μόνος. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, κάλιο και βιταμίνη Κ, όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι ξηροί καρποί και τα γαλακτοκομικά, ενισχύουν τη δομή των οστών και βοηθούν στη σωστή απορρόφηση του ασβεστίου.

