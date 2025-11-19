Χτίζουμε δυνατά οστά για μια ζωή – Όλα τα tips

Η οστική πυκνότητα μειώνεται όσο μεγαλώνουμε - Δείτε πώς θα αποφύγετε τον κίνδυνο καταγμάτων, αλλά και ποιος είναι ο πολυτιμότερος σύμμαχός σας σε περίπτωση που συμβεί κάποιο απρόοπτο και χρειαστείτε νοσηλεία