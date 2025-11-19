Ποιους «προτιμά» το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; Μια ειδικός απαντά
Ποιους «προτιμά» το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; Μια ειδικός απαντά
Οι ορμόνες φύλου φαίνεται να παίζουν ρόλο στην εκδήλωση και τη σοβαρότητα του συνδρόμου στις γυναίκες - Μια ειδικός εξηγεί
Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες να εκδηλώσουν σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, με τα συμπτώματα να είναι πιο συχνά σε άτομα ηλικίας 18 έως 39 ετών. Αν και οι λόγοι είναι πολύπλοκοι, οι ορμόνες του φύλου φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο.
Γιατί, όμως, το ΣΕΕ «προτιμά» τις γυναίκες;
Όπως εξηγεί στο The Conversation η Lauren Manning, Λέκτορας Διαιτολογίας και Ανθρώπινης Διατροφής στο Πανεπιστήμιο La Trobe, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι κάτι περισσότερο από ένας περιστασιακός πόνος στο στομάχι. Είναι μια σύνθετη διαταραχή του άξονα εντέρου – εγκεφάλου, του δικτύου που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των δύο. Σε αντίθεση με τις παθήσεις που προκαλούνται από δομικές ανωμαλίες, το ΣΕΕ ταξινομείται ως σύνδρομο, επειδή ορίζεται από ένα σύνολο συμπτωμάτων και όχι από μια μεμονωμένη αναγνωρίσιμη αιτία.
