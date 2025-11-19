1.300 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία της χώρας – 400 στα δύο Νοσοκομεία Παίδων
1.300 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία της χώρας – 400 στα δύο Νοσοκομεία Παίδων
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 1.300 κακοποιημένοι ανήλικοι βρέθηκαν «παρκαρισμένοι» στα νοσοκομεία όλης της χώρας με εισαγγελική εντολή - 400 εξ αυτών στα δύο Παιδιατρικά Νοσοκομεία της Αθήνας
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης Παιδιών έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης σε όλες τις μορφές της. Η πραγματικότητα στη χώρα μας μόνο προβληματισμό μπορεί να προκαλεί.
Τα στοιχεία από τα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας αποτυπώνουν με τον πιο ωμό τρόπο την αδυναμία του συστήματος κοινωνικής προστασίας να στηρίξει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας: τα κακοποιημένα παιδιά.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος, παρουσιάζει αναλυτικά την κατάσταση, τονίζοντας:
«Η ημέρα αυτή στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης σε όλες τις μορφές της (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, παραμέληση).
