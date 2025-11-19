1.300 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία της χώρας – 400 στα δύο Νοσοκομεία Παίδων

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 1.300 κακοποιημένοι ανήλικοι βρέθηκαν «παρκαρισμένοι» στα νοσοκομεία όλης της χώρας με εισαγγελική εντολή - 400 εξ αυτών στα δύο Παιδιατρικά Νοσοκομεία της Αθήνας