Oλική αρθροπλαστική γόνατος με ρομποτική υποβοήθηση – Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου
Αρθροπλαστική Γόνατος Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Oλική αρθροπλαστική γόνατος με ρομποτική υποβοήθηση – Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου

Η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος συνδυάζει την εμπειρία του χειρουργού με την ακρίβεια της τεχνολογίας, προσφέροντας καλύτερη λειτουργικότητα και ταχύτερη αποκατάσταση, επισημαίνει ο κ. Χρήστος Κουτσερίμπας, Ορθοπεδικός Χειρουργός και Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις στην ορθοπεδική, χαρίζοντας ξανά ποιότητα ζωής σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα ή άλλες παθήσεις. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία της ρομποτικής έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που πραγματοποιούμε αυτή την επέμβαση, προσφέροντας νέα επίπεδα ακρίβειας και ασφάλειας.

Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ εφαρμόζεται η ρομποτική τεχνολογία στη χειρουργική γόνατος και ισχίου, η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς, όπως μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτερη αποκατάσταση.

Τι είναι η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος;

