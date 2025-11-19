Ποια είναι τα πιο ακραία challenges που απειλούν τη ζωή των εφήβων
Ποια είναι τα πιο ακραία challenges που απειλούν τη ζωή των εφήβων
Πρόσφατα ένας 22χρονος κατέληξε στην εντατική επειδή κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ - Δείτε ποια challenges έχουν γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια
*Γράφει ο Γιώργος Καραγιάννης
Στον άνθρωπο πάντα άρεσαν οι προκλήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Ιούλιος Βερν περιγράφει το συγκλονιστικό ταξίδι στο οποίο οδήγησε το στοίχημα που προσπαθούσε να κερδίσει ο Φιλέας Φογκ, τον οποίο είχαν προκαλέσει ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Οι καιροί ωστόσο αλλάζουν – και οι προκλήσεις το ίδιο. Και μερικές φορές μπορεί να σε κάνουν να απορείς από το πόσο ανόητες ή πόσο επικίνδυνες είναι…
Στο δημοφιλέστερο των νεανικών κοινών δίκτυο, το TikΤok, εμφανίζονται τα λεγόμενα challenges. Πρόκειται για προκλήσεις που προτείνει ένας tiktoker σε άλλους ως στοίχημα. Τις περισσότερες φορές αυτά είναι αστεία βίντεο, χοροί ή αθώες φάρσες. Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν με τα τρία «D»: «Dumb, Dangerous, Deadly», δηλαδή ανόητες, επικίνδυνες, θανατηφόρες.
Είτε πρόκειται για την κατάποση ενός ολόκληρου αμάσητου μπέργκερ –όπως αυτό που οδήγησε τον 22χρονο στην Εντατική του «Γεώργιος Γεννηματάς»-, είτε την κατανάλωση φαρμάκων και την ηθελημένη ασφυξία, είτε για τις φωτιές σε σημεία του σώματος, τους αυτοτραυματισμούς και την αυτοκτονία, ο κόσμος των challenges, ο οποίος είναι βασισμένος στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των εφήβων, είναι γεμάτος κινδύνους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στον άνθρωπο πάντα άρεσαν οι προκλήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Ιούλιος Βερν περιγράφει το συγκλονιστικό ταξίδι στο οποίο οδήγησε το στοίχημα που προσπαθούσε να κερδίσει ο Φιλέας Φογκ, τον οποίο είχαν προκαλέσει ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Οι καιροί ωστόσο αλλάζουν – και οι προκλήσεις το ίδιο. Και μερικές φορές μπορεί να σε κάνουν να απορείς από το πόσο ανόητες ή πόσο επικίνδυνες είναι…
Στο δημοφιλέστερο των νεανικών κοινών δίκτυο, το TikΤok, εμφανίζονται τα λεγόμενα challenges. Πρόκειται για προκλήσεις που προτείνει ένας tiktoker σε άλλους ως στοίχημα. Τις περισσότερες φορές αυτά είναι αστεία βίντεο, χοροί ή αθώες φάρσες. Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν με τα τρία «D»: «Dumb, Dangerous, Deadly», δηλαδή ανόητες, επικίνδυνες, θανατηφόρες.
Είτε πρόκειται για την κατάποση ενός ολόκληρου αμάσητου μπέργκερ –όπως αυτό που οδήγησε τον 22χρονο στην Εντατική του «Γεώργιος Γεννηματάς»-, είτε την κατανάλωση φαρμάκων και την ηθελημένη ασφυξία, είτε για τις φωτιές σε σημεία του σώματος, τους αυτοτραυματισμούς και την αυτοκτονία, ο κόσμος των challenges, ο οποίος είναι βασισμένος στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των εφήβων, είναι γεμάτος κινδύνους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα