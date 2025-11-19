Μακροζωία: Τι καθορίζει πόσο γρήγορα γερνάμε – 5 επιλογές για να μείνουμε νέοι για πάντα
«Είμαστε οι επιλογές μας», όπως λέει πολύ σωστά το ρητό που υποστηρίζει όλο και περισσότερο η επιστήμη - Θέλετε νεανικό οργανισμό για πάντα; Δείτε τι πρέπει να κάνετε
Τελικά πόσων ετών είμαστε; Και ποιος είναι ο πιο ακριβής τρόπος μέτρησης της ηλικίας μας; Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη έχει πάρει το «βλέμμα» της από τα κεριά που σβήνουμε πάνω στην τούρτα κι έχει στραφεί σ’ έναν άλλο παράγοντα: Στο πόσο «ηλικιωμένο» είναι στην πραγματικότητα το σώμα μας. Η λεγόμενη βιολογική ηλικία -δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο φθείρονται τα κύτταρα και τα συστήματά μας- φαίνεται πως καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές μας συνήθειες.
Το πιο ενδιαφέρον; Η βιολογική μας ηλικία μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη ή μεγαλύτερη από τη χρονολογική.
Σύμφωνα με ειδικούς της υγείας και της διατροφής, ακόμη και μικρές, σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να επηρεάσουν θετικά μηχανισμούς που λειτουργούν σε μοριακό επίπεδο, καθυστερώντας τη γήρανση και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.
