Μακροζωία: Τι καθορίζει πόσο γρήγορα γερνάμε – 5 επιλογές για να μείνουμε νέοι για πάντα

«Είμαστε οι επιλογές μας», όπως λέει πολύ σωστά το ρητό που υποστηρίζει όλο και περισσότερο η επιστήμη - Θέλετε νεανικό οργανισμό για πάντα; Δείτε τι πρέπει να κάνετε