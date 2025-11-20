Αυτισμός: Μπορεί να τον προκαλέσει το μικροβίωμα του εντέρου; Nέα μελέτη απαντά
Νέα επιστημονική ανάλυση αμφισβητεί τη θεωρία ότι το μικροβίωμα του εντέρου παίζει αιτιώδη ρόλο στον αυτισμό - Δείτε τα στοιχεία
Παίζει τελικά ρόλο το μικροβίωμα του εντέρου στην εκδήλωση της διαταραχής φάσματος αυτισμού; Παρά το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν προκαλεί τη νευροαναπτυξιακή διαταραχή.
Εδώ και χρόνια είναι γνωστό ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού έχουν υψηλότερα ποσοστά γαστρεντερικών προβλημάτων, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και οι κοιλιακοί πόνοι. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το μικροβίωμα αυτών των ατόμων διαφέρει από εκείνο των ατόμων που δεν ανήκουν στο φάσμα , οδηγώντας κάποιους ερευνητές στην υπόθεση ότι η βελτίωση της εντερικής χλωρίδας μέσω διατροφικών παρεμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη.
Όμως, σύμφωνα με αναπτυξιακούς νευροβιολόγους, αυτή η άποψη βασίζεται σε εσφαλμένες παραδοχές, μικρά δείγματα και ακατάλληλους σχεδιασμούς μελετών.
