Πόσο κινδυνεύουμε από το νέο στέλεχος Κ του ιού της γρίπης – Πόσο μεταδοτική είναι
Τα πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν τάση επικράτησης του στελέχους Κ του υπότυπου Α (Η3Ν2) του ιού της γρίπης, το οποίο ενδέχεται να εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα
Η εποχή της γρίπης ξεκίνησε πολύ νωρίς στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου τα πρώτα κρούσματα έχουν ήδη σημειωθεί από τον προηγούμενο μήνα θέτοντας την επιστημονική κοινότητα σε επιφυλακή.
Τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται ήδη από τον Οκτώβριο, περισσότερο από έναν μήνα πριν από την περίοδο που συνήθως αναμένεται η έναρξη της εποχής γρίπης σύμφωνα με τους επιδημιολόγους. Την αύξηση αυτή οδηγεί μια νέα παραλλαγή και, ενώ οι ιοί της γρίπης είναι γνωστό ότι εξελίσσονται πάντα (γι’ αυτό και κάθε έτος η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου αλλάζει), αυτή η παραλλαγή έχει συγκεντρώσει εντυπωσιακό αριθμό μεταλλάξεων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ στην Ελλάδα εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά τον μήνα Ιανουάριο και κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.
