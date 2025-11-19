Ποια ύπουλη αναπνευστική νόσο κρύβουν δύσπνοια και επίμονος βήχας – Ο πνευμονολόγος προειδοποιεί
Ποια ύπουλη αναπνευστική νόσο κρύβουν δύσπνοια και επίμονος βήχας – Ο πνευμονολόγος προειδοποιεί
Η τρίτη Τετάρτη κάθε Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. O κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής, «Αττικόν», Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας συνοψίζει όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε
Τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα αφορούν περίπου 88 εκατομμύρια ευρωπαίους. Η καταγραφή νέων περιπτώσεων χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων αφορά περίπου 6,8 εκατομμύρια ευρωπαίους κάθε χρόνο. Αποτελούν δε την έκτη αιτία θνητότητας στο σύνολο των νοσημάτων της ευρωπαϊκής ηπείρου. Το 70% αυτών των νοσημάτων αφορούν τη Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) η οποία είναι και η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η τρίτη Τετάρτη του Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τη ΧΑΠ, μία ασθένεια άμεσα συνδεδεμένη με το κάπνισμα, καθώς αυτό ευθύνεται για τα περισσότερα περιστατικά της. Πρόκειται για μία σοβαρή κατάσταση που καθώς δυσχεραίνει την αναπνοή χαλάει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με αυτήν.
Ο όρος ΧΑΠ χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία κατάσταση προοδευτικής πνευμονοπάθειας που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή. Αυτό που συμβαίνει όταν κάποιος υποφέρει από ΧΑΠ είναι ότι καθώς οι αεραγωγοί των πνευμόνων (σωλήνες που αναπνέουμε) στενεύουν προκαλούνται σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν καν ότι υποφέρουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια αλλά αποδίδουν τα συμπτώματά τους στον βήχα του καπνιστή («τσιγαρόβηχας») ενώ η δυσκολία στην αναπνοή τους θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό επακόλουθο της ηλικίας τους σε συνδυασμό με το κάπνισμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο όρος ΧΑΠ χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία κατάσταση προοδευτικής πνευμονοπάθειας που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή. Αυτό που συμβαίνει όταν κάποιος υποφέρει από ΧΑΠ είναι ότι καθώς οι αεραγωγοί των πνευμόνων (σωλήνες που αναπνέουμε) στενεύουν προκαλούνται σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν καν ότι υποφέρουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια αλλά αποδίδουν τα συμπτώματά τους στον βήχα του καπνιστή («τσιγαρόβηχας») ενώ η δυσκολία στην αναπνοή τους θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό επακόλουθο της ηλικίας τους σε συνδυασμό με το κάπνισμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα