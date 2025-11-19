Ποια ύπουλη αναπνευστική νόσο κρύβουν δύσπνοια και επίμονος βήχας – Ο πνευμονολόγος προειδοποιεί

Η τρίτη Τετάρτη κάθε Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. O κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής, «Αττικόν», Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας συνοψίζει όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε