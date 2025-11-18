7 «αθώα» συμπτώματα που ίσως προμηνύουν όγκο στον εγκέφαλο – Δύο ειδικοί εξηγούν
7 «αθώα» συμπτώματα που ίσως προμηνύουν όγκο στον εγκέφαλο – Δύο ειδικοί εξηγούν
Όταν το σώμα νοσεί, συχνά στέλνει προειδοποιητικά σήματα, πολλές φορές όμως τα αγνοούμε - Οι ειδικοί εξηγούν πότε ορισμένα «αθώα» σημάδια χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση
Σε όλους μας έχει συμβεί: Ένας πονοκέφαλος, η στιγμή που ξεχάσαμε ένα όνομα ή που δεν θυμόμαστε πού έχουμε αφήσει το κινητό μας. Συνήθως, αυτές οι στιγμές είναι «αθώες», αποτέλεσμα στρες, κόπωσης ή ενός μυαλού που «τρέχει» ανάμεσα σε πολλαπλές υποχρεώσεις. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, τέτοια καθημερινά συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν κάτι πολύ πιο σοβαρό: Έναν όγκο στον εγκέφαλο.
Είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς τη διαφορά μεταξύ κοινών προβλημάτων που σχετίζονται με το άγχος και πρώιμων σημείων όγκου στον εγκέφαλο. Στην έρευνά τους για την έγκαιρη διάγνωση, η Laura Standen, διδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Υγείας Πληθυσμού Wolfson και η Suzanne Scott, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Υγείας και Έγκαιρης Διάγνωσης Καρκίνου στο Wolfson, μίλησαν με ασθενείς κι από τα στοιχεία που συνέλεξαν προέκυψε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: Τόσο οι ασθενείς, όσο και οι γιατροί συχνά αγνοούσαν τα πρώιμα συμπτώματα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διάγνωση και να απαιτούνται πιο επεμβατικές θεραπείες.
