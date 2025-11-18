ESCAIDE 2025: Ξεκινά το Νο1 συνέδριο Δημόσιας Υγείας για τα λοιμώδη νοσήματα στην Ευρώπη – Ποιο είναι το μήνυμά του
ESCAIDE 2025: Ξεκινά το Νο1 συνέδριο Δημόσιας Υγείας για τα λοιμώδη νοσήματα στην Ευρώπη – Ποιο είναι το μήνυμά του
Επιστήμονες από όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στη Βαρσοβία για το κορυφαίο συνέδριο δημόσιας υγείας της Ευρώπης
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) ανακοινώνει την έναρξη του European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE) 2025 — του κορυφαίου ετήσιου ευρωπαϊκού συνεδρίου για την εφαρμοσμένη έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των λοιμωδών νοσημάτων.
Το συνέδριο πραγματοποιείται από τις 19 έως 21 Νοεμβρίου, στη Βαρσοβία αλλά και διαδικτυακά, συγκεντρώνοντας πάνω από 3.000 συμμετέχοντες που ανταλλάσσουν γνώσεις και ενισχύουν τη συνεργασία στην αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.
«Φέτος, η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη: Nα γεφυρώσουμε την επιστήμη με την πραγματική δημόσια υγεία και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην επιστήμη», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Δρ Piotr Kramarz, επικεφαλής επιστήμονας του ECDC και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ESCAIDE.
