Ανοίγει ο δρόμος της επιστροφής για Έλληνες γιατρούς του εξωτερικού από ΗΠΑ και 5 ακόμη χώρες – Δείτε ποιες

Η Ελλάδα προχωρά σε μια σημαντική μεταρρύθμιση που απλουστεύει τη διαδικασία αναγνώρισης ιατρικών ειδικοτήτων από κορυφαία διεθνή συστήματα υγείας - Ο νέος νόμος ανοίγει τον δρόμο για τον επαναπατρισμό εκατοντάδων Ελλήνων ιατρών του εξωτερικού όχι μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά και από πέντε ακόμη χώρες - Δείτε ποιες