Βαριά πληγή η παχυσαρκία στην Ελλάδα: Παχύσαρκοι το 17,2%, υπέρβαροι το 34,9% των ενηλίκων
Βαριά πληγή η παχυσαρκία στην Ελλάδα: Παχύσαρκοι το 17,2%, υπέρβαροι το 34,9% των ενηλίκων

Νεότερα στοιχεία αποτυπώνουν το πώς εξελίσσεται η παχυσαρκία στον ελληνικό πληθυσμό και τι δείχνουν οι νεότερες εκτιμήσεις για υγεία και οικονομία

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η παχυσαρκία στην Ελλάδα δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ζήτημα υγείας, αλλά μια κρίση με βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές προεκτάσεις. Τα νεότερα στοιχεία του World Obesity Federation – Global Obesity Observatory, που αποτυπώνουν με ακρίβεια την κατάσταση σε ενήλικες και παιδιά, δείχνουν ότι το πρόβλημα επεκτείνεται, απειλώντας να μετατραπεί σε μόνιμη πληγή για το σύστημα υγείας, την παραγωγικότητα και την ίδια τη συνοχή της κοινωνίας.

Διπλασιασμός του κόστους έως το 2060

Το 2019, η συνολική επιβάρυνση για τη χώρα άγγιξε τα 4,26 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,1% του ΑΕΠ και μεταφράζεται σε (περίπου) 407 δολάρια κατά κεφαλήν. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο «ζοφερή», όταν εξετάσει κανείς τη σύνθεση του κόστους: το 29,3% προέρχεται από άμεσες δαπάνες υγείας, ενώ το υπόλοιπο 70,7% αφορά έμμεσες απώλειες -πρόωρη θνησιμότητα, μειωμένη παραγωγικότητα και συχνές απουσίες από την εργασία.

