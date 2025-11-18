Η νόσος των ενηλίκων που διπλασιάστηκε στα παιδιά μέσα σε μια 20ετία – Οι παράγοντες πίσω από την έκρηξη
Τι δείχνουν τα στοιχεία από 96 μελέτες και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο - Το ανησυχητικό εύρημα που γονείς και γιατροί δεν πρέπει να αγνοούν
Η υψηλή αρτηριακή πίεση θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα πρόβλημα ενηλίκων. Ωστόσο, μία νέα παγκόσμια μετα-ανάλυση που δείχνει μία ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα: Τα περιστατικά υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε δύο δεκαετίες, από το 3,2% το 2000 σε πάνω από 6,2% το 2020. Σήμερα, περίπου 114 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 19 ετών σε όλο τον κόσμο ζουν με υψηλή αρτηριακή πίεση.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η παιδική παχυσαρκία αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της αύξησης: Σχεδόν 19% των παιδιών με παχυσαρκία έχουν υπέρταση, σε αντίθεση με λιγότερο από 3% των παιδιών με φυσιολογικό βάρος.
«Η σχεδόν διπλάσια αύξηση της παιδικής υπέρτασης σε 20 χρόνια πρέπει να σημάνει συναγερμό σε γιατρούς και γονείς», αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Igor Rudan από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. «Το θετικό είναι ότι μπορούμε να δράσουμε έγκαιρα, με καλύτερο έλεγχο και πρόληψη».
