Ο Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ του «Grey’s Anatomy» διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη – Πώς η έγκαιρη διάγνωση του άλλαξε τη ζωή
Ο τηλεοπτικός Dr. Ρίτσαρντ Γουέμπερ διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη τόσο στη σειρά όσο και στην... πραγματική ζωή. Πότε απαιτείται θεραπεία και πότε είναι ασφαλής η παρακολούθηση; Τι θα πρέπει να γνωρίζει κάθε άνδρας

ygeiamou.gr team
Η είδηση ότι ο ηθοποιός Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ, ο «Ρίτσαρντ Γουέμπερ» του Grey’s Anatomy, διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη λίγες ημέρες μετά την προβολή επεισοδίου στο οποίο ο τηλεοπτικός του χαρακτήρας λαμβάνει την ίδια διάγνωση αποτελεί μια περίπτωση που μάλλον η… τέχνη αντιγράφει τη ζωή.

Η περίπτωση του ηθοποιού αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο δύο βασικές αλήθειες: ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνός, αλλά συχνά ιάσιμος, όταν εντοπιστεί έγκαιρα. Παράλληλα, δεν χρειάζεται κάθε διάγνωση άμεση θεραπεία.

