Λύκος: Νέα μελέτη εντόπισε πυροδότη μηχανισμό της αυτοάνοσης νόσου
Νέα μελέτη του Stanford συνδέει έναν κοινό ιό με την εμφάνιση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελεί τον βασικό εκλυτικό μηχανισμό της νόσου
Ένας από τους πιο διαδεδομένους ιούς στον κόσμο φαίνεται πως σχετίζεται με το μηχανισμό εμφάνισης του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και προσφέρει τα ισχυρότερα στοιχεία μέχρι σήμερα για αυτή τη σύνδεση.
Η έρευνα, με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου Stanford, κατέδειξε ότι ο ιός Epstein–Barr, γνωστός και ως ο ιός που προκαλεί τη «νόσο του φιλιού» μπορεί να αποτελεί τον βασικό εκλυτικό μηχανισμό πίσω από τη «σκληρή αυτή ιατρική μυστηριώδη πάθηση».
