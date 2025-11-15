Λύκος: Νέα μελέτη εντόπισε πυροδότη μηχανισμό της αυτοάνοσης νόσου
YGEIAMOU.GR
Ιός Epstein-Barr Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Φλεγμονή

Λύκος: Νέα μελέτη εντόπισε πυροδότη μηχανισμό της αυτοάνοσης νόσου

Νέα μελέτη του Stanford συνδέει έναν κοινό ιό με την εμφάνιση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελεί τον βασικό εκλυτικό μηχανισμό της νόσου

Λύκος: Νέα μελέτη εντόπισε πυροδότη μηχανισμό της αυτοάνοσης νόσου
ygeiamou.gr team
Ένας από τους πιο διαδεδομένους ιούς στον κόσμο φαίνεται πως σχετίζεται με το μηχανισμό εμφάνισης του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και προσφέρει τα ισχυρότερα στοιχεία μέχρι σήμερα για αυτή τη σύνδεση.

Η έρευνα, με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου Stanford, κατέδειξε ότι ο ιός Epstein–Barr, γνωστός και ως ο ιός που προκαλεί τη «νόσο του φιλιού» μπορεί να αποτελεί τον βασικό εκλυτικό μηχανισμό πίσω από τη «σκληρή αυτή ιατρική μυστηριώδη πάθηση».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης